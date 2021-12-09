Президент Владимир Путин сказал, что нужно решить с коллегами из СНГ вопрос о подготовленности мигрантов к жизни в России. Приезжающие в страну люди должны знать язык и законы.

Также в СПЧ заявили о заявили необходимости высылки нарушающих законы мигрантов.

«Нарушение закона мигрантами, а в этом году даже были случаи массовых драк, должны вести к высылке», — сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Также Фадеев считает, что рост производительности труда может привести к уменьшению спроса на услуги трудовых мигрантов.