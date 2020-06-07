Российские регионы вовсю переходят к ослаблению ограничений, несмотря на то, что пандемию никто не отменял. Поэтому к любому развитию ситуации нужно быть готовыми. Такое заявление сделала главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

«Мы надеемся, что продуманные шаги в направлении ослабления режима не приведут к ухудшению эпидемиологической ситуации. Но, как сказал президент, мы должны быть готовы к любому развитию процесса», — публикует ее слова ведомство.

По словам Малинниковой, Минздрав и Роспотребнадзор грамотно составили программу по выходу из ограничений и если соблюдать все меры защиты, то повторной вспышки можно избежать.

Также врач отметила, что за время пандемии российские специалисты продвинулись очень далеко в изучении коронавируса — есть препараты для лечения COVID-19, тесты на коронавирус и антитела к нему, вовсю идут разработки вакцины.

Ранее в СМИ появилась информация, что цифровые пропуска в Москве могут отменить с 14 июня. До этого времени в столице необходимо соблюдать режим самоизоляции.