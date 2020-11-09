«Нужно было поддержать»: священник заступился за Дзюбу после интим-скандала

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба оказался в центре скандала после того, как его интимное видео слили в Сеть. Священник Павел Островский призвал не осуждать спортсмена, а поддержать, так как против него совершили преступление.

По словам Островского, его удивляет, что у людей сложилось разное отношение к ситуации с Дзюбой, хотя подобные вещи происходят почти со всеми людьми.

«Я это знаю просто, как священник, которому люди исповедуются. У женщин это бывает чуть реже, у мужчин — это почти у всех это есть. Поэтому исходя из простого принципа, что относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе и из того, что по крайней мере, как человеку православному, конечно близки слова Христа о том, что лицемерие это плохо, то нужно было наоборот как-то поддержать человека», — сказал священник «360».

Он добавил, что против футболиста совершили преступление, как его личную и интимную жизнь опубликовали для всех. Дзюба позволил себе слабость и сам сейчас этого не отрицает. Островский подчеркнул, что спортсмена нужно было именно поддержать, а вместо этого против него ополчились футбольные фанаты, и не стали приглашать в сборную России.

«Ну на мой взгляд это в высшей степени лицемерие и позор, хотя с другой стороны, это замечательный урок для всех, кто ищет популярности, чтобы было понятно, насколько популярность ценна. Ответственность сама собой, но я имею в виду, что когда тебя все носят на руках, ты должен знать, что сейчас носят, а завтра не носят», — пояснил священник.

Он отметил, что в произошедшей с футболистом истории есть Евангельские корни: Христа за пять дней до распятия встречал с восторгом весь Иерусалим, а через пять дней его распяли. Теперь Дзюба, как ни печально, знает своих друзей и тех, кто его не поддерживает.

Скандал вокруг Дзюбы разгорелся после того, как неизвестные опубликовали интимное видео со спортсменом. В итоге главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не станет вызывать Дзюбу в состав команды. Сам футболист поблагодарил всех, кто не стал критиковать его из-за ролика.