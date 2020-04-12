Нуждающимся семьям предложили раздать продукты и маски

Многодетные и малообеспеченные семьи призвали снабжать продуктовыми наборами и индивидуальными средствами защиты на время нерабочей недели. С такой идеей выступил депутат Госдумы Михаил Щапов.

Щапов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить поддержку многодетных и малообеспеченных семей. Копия письма есть в распоряжении RT.

Депутат считает, что каждый ребенок из многодетной или малообеспеченной семьи, а также нетрудоспособный совершеннолетний гражданин должны получать продуктовый набор и индивидуальные средства защиты. Состав набора Щапов не уточнил.

«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — написал Щапов в письме на имя премьера.

Депутат также предложил увеличить пособия нуждающимся семьям, компенсировать родителям потерянный из-за коронавируса доход. Детям из таких семей, по мнению Щапова, нужно выдать электронные устройства для дистанционного обучения.

Президент Владимир Путин 8 апреля анонсировал новые меры по поддержке населения во время коронавируса. Среди предложений главы государства помощь семьям с детьми.

Семьи, которые имеют право на материнский капитал, в апреле, мае и июне получат по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Семьям, где есть безработные, Путин предложил выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка. При начислении пособий президент предложил не учитывать доходы безработных родителей до того, как они потеряли свое служебное место.