Нуждающихся в жилье россиян предложили пересчитать

Более 2,5 миллиона россиян стоят в очереди на квартиру. При этом в стране нет единого порядка выдачи льготного жилья. Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Статистика показывает, что ждать льготного жилья россиянам приходится в среднем по 20 лет. Законопроект, предлагающий меры по ускорению выдачи жилья льготникам и очередникам, уже подготовлен. В ближайшее время его рассмотрят в Госдуме.

В настоящее время выдачу жилья регулируют 46 нормативных актов только на федеральном уровне. Необходимо создать единый порядок предоставления жилья, считает Разворотнева.

Кроме того, нужно создать единую персонифицированную систему учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.