Нуждающихся в жилье предложили селить в ведомственных общежитиях

Бывшие ведомственные общежития могут пригодиться нуждающимся в жилье россиянам. Их хотят временно поселить на квадратных метрах, многие из которых на данный момент приватизированы.

Законопроект о таких общежитиях в ближайшее время рассмотрят в Госдуме, сообщила газета «Известия» со ссылкой на комитет нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ. Он завис с 2017 года.

Предприятия, в ведении которых находились общежития, приватизировали. Они оказались либо в частной, либо в муниципальной собственности. И подобные дома есть в каждом российском городе.

В ГД также хотят упростить порядок передачи ведомственных общежитий муниципалитетам. Тогда их можно будет использовать в качестве маневренного фонда. К нему относят жилье, которое предоставляют по договору социального найма во временное пользование нуждающимся гражданам.

Свыше 200 ведомственных общежитий в РФ находятся в частной собственности, причем большинство изношены на 30-85%. Зачастую собственники назначают для проживающих завышенные коммунальные тарифы за содержание общего имущества.

Предложенный законопроект предполагает, что размер тарифов устанавливается наймодателем, однако не должен превышать устанавливаемой законом величины. Кроме того, депутаты хотят защитить права живущих в бывших ведомственных общежитиях, которые приватизировали предприятия. Их намерение коснется людей, поселившихся в помещении до даты приватизации. Их будут считать проживающими по коммерческому найму, однако с муниципальными тарифами и бессрочно.

Эксперты полагают, что затраты на проведение общежитий в нормальное состояние окажутся несоизмеримыми с выгодой, которую получат муниципалитеты. В стране, добавили специалисты, также есть бывшие ведомственные общежития, до сих пор не перешедшие ни в частную, ни в муниципальную собственность. Этому жилью требуется правовое оформление.