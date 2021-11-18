Нуждающихся в социальной помощи предложили искать автоматически

Депутаты нижней палаты парламента предложили законопроект, который предполагает автоматический поиск тех россиян, которым нужна социальная помощь. Он должен функционировать с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), написал «Коммерсант».

Такой проект подготовили для улучшения законодательства о сведениях об имуществе в собственности у граждан, чтобы вовремя предоставлять им социальную поддержку, если они в этом нуждаются. Таким образом, перед ЕГИССО ставится задача обеспечить процесс выявления нуждающихся граждан.

Имущественная обеспеченность россиян, согласно документу, будет рассчитываться с помощью ЕГИССО и Пенсионного фонда, которые, в свою очередь, базируются на данных ФНС, МВД и Росреестра.

Счетная палата вынесла вердикт, что население по своему благосостоянию находится на уровне 2010–2011 годов. Немного уменьшить уровень бедности получилось только благодаря социальным выплатам.