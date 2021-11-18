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    18 ноября 2021, 09:53

    Нуждающихся в социальной помощи предложили искать автоматически

    Коммерсант: Депутаты предложили автоматически искать нуждающихся в социальной помощи россиян

    Екатерина Боснак

    Депутаты нижней палаты парламента предложили законопроект, который предполагает автоматический поиск тех россиян, которым нужна социальная помощь. Он должен функционировать с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), написал «Коммерсант».

    Нуждающихся в социальной помощи предложили искать автоматически

    Такой проект подготовили для улучшения законодательства о сведениях об имуществе в собственности у граждан, чтобы вовремя предоставлять им социальную поддержку, если они в этом нуждаются. Таким образом, перед ЕГИССО ставится задача обеспечить процесс выявления нуждающихся граждан.

    Имущественная обеспеченность россиян, согласно документу, будет рассчитываться с помощью ЕГИССО и Пенсионного фонда, которые, в свою очередь, базируются на данных ФНС, МВД и Росреестра.

    Счетная палата вынесла вердикт, что население по своему благосостоянию находится на уровне 2010–2011 годов. Немного уменьшить уровень бедности получилось только благодаря социальным выплатам.