Нуждающиеся во «Фризиуме» получат его в конце октября

«Идеолог проекта ОНФ „Регион заботы“, учредитель благотворительного фонда „Вера“ Нюта Федермессер предполагает, что семьи, ожидающие незарегистрированный в России препарат „Фризиум“, получат его до конца следующей недели», — сказано в сообщении.

Там также подчеркнули, что в Россию должен прибыть самолет, который доставит незарегистрированный в стране препарат «Фризиум», необходимый для лечения больных эпилепсией детей. После всех необходимых процедур растаможивания, лекарство начнут доставлять в регионы.

Нюта Федермессер отметила, что четыре месяца не решение такой масштабной проблемы — это рекордно короткий срок. Она подчеркнула, что в урегулировании ситуации принимали участие многие ведомства.

«Для того, чтобы задача была решена как можно быстрее, общественникам и ответственным лицам в ведомствах пришлось в течение четырех месяцев работать чуть ли не круглосуточно нон-стоп», — сказано в сообщении пресс-службы.

Нюта Федермессер считает, что следующим этапом регулирования проблемы с «Фризиумом» станет его регистрация на территории страны и начала собственного производства. Она также отметила, что следует рассмотреть вариант изменения законодательства за нарушение правил оборота наркотических средств, которое было совершено в интересах пациентов. Это касается тех случаев, когда нарушение не повлекло за собой общественного вреда, а полученные медикаменты использовались исключительно на благо пациента.