«Допустим, половина или две трети от объема пожертвования возвращается обратно в качестве преференций по налогам», — предложил зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Он заметил, что в этом случае было бы большое число коммерческих структур, готовых таким образом направить часть средств на создание заделов в разнообразных областях.

«Возможность бизнес-структур в кооперации с государством стимулировать развитие науки, что, в общем, на самом деле полезно. Я думаю, что эта инициатива нуждается в экспертном изучении», — добавил парламентарий.