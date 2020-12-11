«Нуждается в экспертном изучении». Депутат — о налоговом вычете для бизнеса за инвестиции в науку
Депутат Госдумы Владимир Гутенев обсудил с RT предложение позволить бизнесменам оформление налогового вычета за инвестиции в развитие отечественной науки.
«Допустим, половина или две трети от объема пожертвования возвращается обратно в качестве преференций по налогам», — предложил зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Он заметил, что в этом случае было бы большое число коммерческих структур, готовых таким образом направить часть средств на создание заделов в разнообразных областях.
«Возможность бизнес-структур в кооперации с государством стимулировать развитие науки, что, в общем, на самом деле полезно. Я думаю, что эта инициатива нуждается в экспертном изучении», — добавил парламентарий.