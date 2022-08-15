Нутрициолог Жаркова рассказала, какие продукты стоит включить в меню первоклассника

Врач-эндокринолог, нутрициолог Полина Жаркова сообщила, что при составлении меню для первоклассников, родителям стоит включить в него больше овощей и фруктов. Об этом написал Life.

Эксперт отметила, что питание детей всегда должно быть полноценным и разнообразным.

«Здоровый рацион должен обязательно содержать основные группы продуктов: фрукты и овощи, молочные продукты, зерновые, нежирное мясо, птица, рыба, морепродукты, бобовые, несоленые орехи и семечки, растительные масла. По рекомендации ВОЗ 2018 года необходимо употреблять пять порций овощей и фруктов ежедневно. При этом порция соизмерима с размером детского кулачка», — сообщила Жаркова.

Нутрициолог также порекомендовала сократить потребление сахара и соли до 10% от общего количества потребляемой энергии. Эксперт напомнила, что средний расход энергии для школьника — 70–80 килокалорий на один килограмм массы тела.