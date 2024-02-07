07 февраля 2024, 14:08
Нутрициолог Тихоненко: цельные злаки и бобовые способны подарить заряд бодрости
Нутрициолог Анна Тихоненко рассказала, какие продукты помогут взбодриться и прогнать сонливость. Важно придерживаться разнообразного рациона, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, дают прилив сил и долгое чувство насыщения цельные злаки. К ним относятся гречка, овес, киноа, полба, макароны и хлеб, пояснила эксперт.
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Она также посоветовала добавлять в блюда бобовые — уникальный источник растительного белка и клетчатки. Такое питание положительно влияет на продуктивность умственной и физической деятельности.
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