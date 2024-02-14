Общество 14 февраля 2024, 17:11 Нутрициолог Тиханычева: морепродукты и фейхоа помогут восполнить дефицит йода

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Дефицит йода наблюдается почти у 70% населения РФ. Данный элемент связан с работой щитовидной железы, именно поэтому важно сохранить его баланс в организме. Об этом рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева в беседе с Life.

В йоде также нуждаются желудок, молочные железы, яичники и эндометрий, пояснила эксперт.

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По ее словам, восполнить дефицит помогут морепродукты, рыба, а также морские водоросли. Еще один источник йода — ягода фейхоа, добавила врач.