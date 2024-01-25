Общество 25 января 2024, 13:24 Нутрициолог Свиридова: шпинат и бананы помогут студентам снизить стресс в период сессии

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Многие студенты во время подготовки к сессии начинают бесконтрольно употреблять пищу. Настоящими суперфудами в этот период станут шпинат и бананы, сообщила нутрициолог Елена Свиридова в беседе с Life.

По словам специалиста, в такой еде в большом количестве содержатся магний, фолиевая кислота и витамины группы B, которые стабилизируют работу нервной системы. Также справиться со стрессом помогут гречка, молочные продукты и орехи.

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Свиридова напомнила, что голод представляет собой защитную реакцию организма на опасность из-за нервов от предстоящей сессии.