Нутрициолог Свиридова рассказала, как похудеть за неделю

Быстрое похудение — всегда вред для здоровья и опасность набрать вес снова, но если уже необходимо скинуть побольше за короткий срок, лучше делать это с умом. Несколько советов, как похудеть за неделю, в разговоре с Lenta.ru дала нутрициолог Елена Свиридова.

«Вы можете сбросить несколько лишних килограммов за короткий срок и обрести более серьезные проблемы со здоровьем», — предупредила специалист.

Однако быстро улучшить тонус тела можно с помощью правильного питания, исключения вредных продуктов, физических нагрузок.

В первую очередь нужно исключить перекусы вредными продуктами — к примеру, шоколадом или чипсами, сделав выбор в пользу более здоровой пищи. Это может быть фрукт или батончик без сахара, написало utro.ru.

Всего в течение дня должно быть три полноценных приема пищи, которые на 50% состоит из овощей, а остальное — белок пополам с углеводами.

Также нужно увеличить количество нагрузки — например, отказаться от лифта в пользу лестницы, делать зарядку по утрам.