facebook_pixel
    29 июня 2022, 16:46

    Нутрициолог Свиридова рассказала, как похудеть за неделю

    Полина Гребенщикова

    Быстрое похудение — всегда вред для здоровья и опасность набрать вес снова, но если уже необходимо скинуть побольше за короткий срок, лучше делать это с умом. Несколько советов, как похудеть за неделю, в разговоре с Lenta.ru дала нутрициолог Елена Свиридова.

    Нутрициолог Свиридова рассказала, как похудеть за неделю

    «Вы можете сбросить несколько лишних килограммов за короткий срок и обрести более серьезные проблемы со здоровьем», — предупредила специалист.

    Однако быстро улучшить тонус тела можно с помощью правильного питания, исключения вредных продуктов, физических нагрузок.

    В первую очередь нужно исключить перекусы вредными продуктами — к примеру, шоколадом или чипсами, сделав выбор в пользу более здоровой пищи. Это может быть фрукт или батончик без сахара, написало utro.ru.

    Всего в течение дня должно быть три полноценных приема пищи, которые на 50% состоит из овощей, а остальное — белок пополам с углеводами.

    Также нужно увеличить количество нагрузки — например, отказаться от лифта в пользу лестницы, делать зарядку по утрам.