Общество 27 февраля 2024, 17:47 Нутрициолог Слепых: горох, фасоль и чечевица помогают укрепить иммунитет

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Нутрициолог Антон Слепых перечислил полезные свойства гороха, фасоли и чечевицы. Он назвал продукты настоящими суперфудами, которые способны улучшить качество жизни, сообщила Pravda.Ru.

По словам эксперта, бобовые — отличный источник белка, железа, кальция, витаминов группы B и других полезных веществ. Благодаря составу крупы помогают укрепить иммунитет и обогатить организм энергией.

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Специалист напомнил, что горох, фасоль и чечевица содержат большое количество клетчатки. Именно пищевые волокна оказывают положительное влияние на пищеварение.