Нутрициолог развеял миф о грибах и грибных блюдах

В Роспотребнадзоре заявили, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит вовсе отказаться от употребления грибных блюд. Такое сообщение от ведомства прокомментировала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова, написало РИА ФАН.

По словам специалиста, это лакомство действительно может стать причиной тяжелого пищевого отравления. Однако существует один главный миф, в который продолжают верить даже люди со здоровым ЖКТ.

«Это не тяжелый продукт. Белок грибов практически приравнивается к белку мяса. <…> Самое главное — как их правильно переработать. Если вы грибы пожарили на масле, то это будет тяжелый продукт, скорее, из-за масла. А если грибы потушены в деревенской печи или духовке, то это совершенно другое дело. Жюльен, простите, едят не только во Франции. Поэтому в плане тяжести грибов надо бояться именно людям, у которых панкреатит, гастрит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в обострении, а также хроническое заболевание кишечника», — рассказала Белоусова.

По ее словам, страдающие такими болезнями, а также маленькие дети могут употреблять грибные блюда, но не должны делать это часто. Быть с продуктом осторожными следует совсем другой группе населения, а именно тем, кто имеет подагру. Ведь грибы, по ее словам, очень сильно повышают уровень мочевой кислоты в крови, а вследствие этого болезнь прогрессирует.