Нутрициолог рассказал, какой суп самый полезный

Нутрициолог Ольга Деккер порекомендовала есть на первое чечевичный суп, поскольку он богат белками. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

«Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо», — уточнила собеседница издания.

Она заметила, что в чечевичном супе содержится большое количество клетчатки. Отмечается, что он хорош и для укрепления иммунитета. Также полезен и овощной суп на мясном бульоне. В нем можно использовать рыбу, замороженные и свежие овощи.

«Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов», — перечислила Деккер.