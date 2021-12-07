Нутрициолог посоветовала исключить из меню салат из крабовых палочек

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, почему салат из крабовых палочек стоит исключить не только из новогоднего меню, но и из каждодневного рациона. По словам специалиста, в этом продукте нет ничего полезного. Эти палочки лишь напоминают крабовое мясо по цвету и по вкусу. Об этом сообщило РИА «Новости».

«По цвету, вкусу и текстуре они лишь напоминают крабовое мясо, но состоят из переработанной рыбы, крахмала, красителя, вкусовых добавок», — процитировало ИА Nation News слова специалиста.

Степанова заметила, что никакой пользы от продукта промышленного производства человек получить не сможет. Напротив, если возникает желание купить морепродукты, лучше всего приобрести крабовое мясо, креветки или рыбу.

В заключении специалист отметила, что от одной-двух столовых ложек крабового салата ничего страшного для организма не будет. Однако на такой салат не стоит «налегать» регулярно. Если же вы находитесь на лечебном питании, то стоит воздержаться от крабовых палочек. Также необходимо отказаться от них тем, у кого есть аллергические симптомы.