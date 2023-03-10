Общество 10 марта 2023, 10:49 Нутрициолог Панова дала советы, как избежать импульсивных покупок в магазине Нутрициолог Панова: основное правило — голодным в магазин ходить не нужно piqsels

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Нутрициолог Ольга Панова в программе «Доктор 24» рассказала, что в магазин следует с составленным заранее списком, чтобы не накупить ненужных продуктов. Об этом написал сайт «Москва 24».

При голоде у человека появляется желание положить в корзину больше товаров.

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«Основное правило — голодным в магазин ходить не нужно. Легкий перекус гарантирует вам экономию бюджета», — сказала специалист.

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Еще одним правилом для экономного похода в магазин является пользование корзиной вместо тележки. Из-за того, что корзину придется носить в руках, человек не захочет накладывать в нее слишком много продуктов.

Что касается касс, то лучше всего выбирать кассы самообслуживания. Там вы не найдете акционных товаров, и у вас не появится желания взять что-то лишнее, резюмировала Панова.

Ранее нутрициолог Ольга Панова рассказала, какие продукты способны справляться с отеками.