Общество 15 марта 2023, 16:53 Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, как правильно выходить из поста

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Через месяц заканчивается Великий пост, за это время организм привыкает к ограничениям, поэтому возвращаться к обычной пище нужно с осторожностью. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

По ее словам, есть после поста нужно маленькими порциями, добавляя животную пищу понемногу. Лучше начать с кисломолочных продуктов и рыбы, позже переходить к птице и мясу.

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Опасно выходить из поста, набрасываясь на фаст-фуд и жирную и тяжелую пищу. Лучше отложить подобную еду хотя бы на несколько дней. Также обязательно нужно пить достаточное количество воды.

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Нутрициолог посоветовала прислушиваться к сигналам своего организма и при сильном чувстве голода переходить на более плотную пищу.

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