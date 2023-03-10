10 марта 2023, 16:59
Нутрициолог Оксана Ковылкина назвала альтернативу дорогим огурцам и помидорам
Врач-нутрициолог Оксана Ковылкина отметила, что капуста, свекла, морковь, редька и сладкий перец могут служить отличной альтернативой огурцам и помидорам. Об этом РИАМО.
Как добавила «Политика сегодня», не стоит забывать про смеси салатов, в которые можно добавить лук.
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Кроме того, источником витаминов до нового урожая могут стать замороженные фрукты, ягоды и овощи. Последние можно добавлять к гарнирам или тушить с крупами.
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Питание
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