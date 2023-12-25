Общество 25 декабря 2023, 13:35 Нутрициолог Маслова: куркума способна ускорять обмен веществ в организме

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Нутрициолог Екатерина Маслова рассказала о приправе, которая поможет быстро избавиться от лишних килограммов. Речь идет о куркуме, сообщил Пятый канал.

По словам эксперта, в состав желтой специи входит куркумин, который обладает уникальным свойством. Он способен увеличивать скорость обмена веществ в организме и замедлять отложение жировой ткани.

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Данная приправа отлично подходит для овощных блюд, соусов и запеканок. Однако ее не стоит употреблять при заболеваниях ЖКТ, добавил сайт «Дни.ру».