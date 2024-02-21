Общество 21 февраля 2024, 14:07 Нутрициолог Мансурова: горячая вода повышает риски развития рака

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Многие считают, что стакан горячей воды с утра натощак полезен для здоровья. Однако все горячие напитки увеличивают риски развития онкологических заболеваний головы и шеи, сообщила нутрициолог Ирина Мансурова Пятому каналу.

По словам специалиста, лучше всего пить теплую воду комнатной температуры, которая некоторое время отстоялась.

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Как сообщили «Дни.ру», взрослому человеку ежедневно требуется до 40 миллилитров жидкости на килограмм веса. Чтобы пить качественную и безопасную воду, в квартире стоит установить трехступенчатый фильтр.