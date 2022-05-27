Нутрициолог Лысенко рассказала, как школьникам питаться перед экзаменами

Нутрициолог, эксперт по правильному питанию Анна Лысенко рассказала, как школьникам нужно питаться перед сдачей экзаменов. По ее словам, перед экзаменами стоит употреблять магний, чтобы скорректировать работу клеток головного мозга. Об этом сообщил Ura.ru.

Также нутрициолог указала на важность употребления медленных углеводов, таких как гречка и рис. Полезными будут овощи и фрукты.

«В первую очередь, важен ранний уход ко сну, до 22:00. Он влияет на работу психики и нервной системы. Во-вторых, ребенку нужно в период подготовки к экзаменам давать магний. Он необходим для корректной работы клеток и обретения спокойствия, так как препарат также влияет на работу нервной системы. И хорошо бы магний совмещать с витамином группы В — В6. В-третьих, необходимо следить за тем, чтобы ребенок ел в достаточном количестве медленные углеводы, гречку, рис, и обязательно фрукты и овощи», — сказала Лысенко.

Эксперт также рассказала, что перед экзаменом не обязательно есть шоколад и конфеты. Мозгу нужна глюкоза, однако она берется не только из сладостей. В медленных углеводах глюкоза также присутствует, заключила нутрициолог.