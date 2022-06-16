Нутрициолог Литошенко рассказала, что нельзя есть при стрессе

Когда человек находится в стрессе, его организм нуждается в поддержке, которую проще всего оказать с помощью правильного питания. Как нужно питаться во время стресса, Life рассказала нутрициолог Софья Литошенко.

Лучше отказаться от сладкого, мучного и жирного, так как «эмоциональное облегчение» от такой еды имеет краткосрочный эффект, временно снижая уровень кортизола и повышая уровень дофамина, но при этом будет нанесен вред организму. Количество кофе лучше сократить, потому что кофеин стимулирует выработку кортизола.

При стрессе обязательно нужно поддерживать в организме уровень железа, магния, Омега-3, цинка, селена.

«Ешьте больше брокколи, брюссельской капусты — источников витамина С, фолиевой кислоты, магния. Все это помогает регулировать эмоциональное состояние и лучше справляться с депрессивными состояниями, способствует выработке нейротрансмиттеров, регулирующих настроение, включая серотонин и дофамин. Черника, голубика и другие ягоды — источники антиоксидантов, обладают нейропротекторным действием, помогают защитить клетки и уменьшить воспаление, вызванное стрессом. Бразильский орех — источник селена», — посоветовала нутрициолог.