Общество 05 марта 2024, 15:28 Нутрициолог Костюнина: хороший тренер никогда не попытается обвинить подопечного в лени

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Профессиональный тренер никогда не попытается обвинить своего подопечного в лени. Вместо этого он попытается выяснить причину отсутствия результата, сообщила нутрициолог Виктория Костюнина в беседе с Life.

По словам эксперта, бывает так, что в определенные периоды человек не в состоянии поднять привычный вес. В таких ситуациях профессиональный тренер поддержит подопечного и позволит ему заниматься в комфортном темпе. Кроме того, наставник не должен заставлять заниматься через боль.

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«Что ненормально, так это чувствовать боль при выполнении упражнения. Если тренер придерживается позиции „без боли нет результата“, значит, пришла пора поменять специалиста», — отметила Костюнина.