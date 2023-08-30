Общество 30 августа 2023, 15:23 Нутрициолог Яковлева назвала цельнозерновой хлеб самым полезным

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Хлеб, приготовленный из цельных зерен, является самым полезным для здоровья. Об этом рассказала нутрициолог Татьяна Яковлева, сообщило Utro.ru.

По словам специалиста, в таком хлебе содержится большое количество полезных пищевых волокон, которые регулируют уровень глюкозы в крови и насыщают на долгое время. Также добавление цельнозернового хлеба в рацион снижает риски развития ожирения.

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Хлеб из пшеничной муки высшего сорта несет наименьшую пользу для организма, подчеркнула нутрициолог.