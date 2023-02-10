Общество 10 февраля 2023, 13:14 Нутрициолог Елена Мановска напомнила, в чем польза гречневой каши rawpixel

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Гречневая каша богата большим количеством микроэлементов, поэтому ее необходимо включать в рацион для более здорового питания. Об этом сайту aif.ru расксазала врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановска.

По ее словам, гречневая крупа содержит магний, калий, бор, медь, цинк. Эти элементы необходимы для обеспечения корректной регуляции гормонов организмом. Как добавили «Известия», также они полезны для опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

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Систематическое употребление гречневой крупы также благотворно влияет на состояние волос, ногтей и кожи. Она богата A, B, C, D, E, белком и железом.

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Кроме того, гречка — это сложный углевод. Она отлично дополняет сбалансированный рацион человека, который выбирает здоровое питание. Именно поэтому ее так любят спортсмены и те, кто следит за своей фигурой. Крупу можно отварить или запаривать. Также стоит обратить внимание на зеленую гречку.