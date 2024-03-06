Общество 06 марта 2024, 18:40 Нутрициолог Давыдова посоветовала с осторожностью относиться к чаю в заварочных пакетиках

Читать 360tv в

Чем меньше обработаны листья чая, тем он полезнее. Поэтому следует с осторожностью относиться к чаю в заварочных пакетиках, сообщила нутрициолог и натуропат Надежда Давыдова сайту istochnik.online.

По словам эксперта, такие пакетики содержат «пыль дорог», в которой множество вирусов и бактерий. При этом одним из самых полезных считается иван-чай, особенно если он ферментирован и собран вдали от дорог, сообщил «Петербургский дневник».

Реклама

«Есть зеленый чай матча, он делается из очень молодых листьев чая, измельчается и обладает огромной антиоксидантной активностью. Поэтому матча нужен и полезен для всех. Его можно употреблять на ежедневной основе», — отметила Давыдова.