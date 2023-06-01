Общество 01 июня 2023, 14:41 Нутрициолог Бернетт рассказала, что угрозы за столом провоцируют у ребенка ожирение

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Нельзя заставлять детей есть насильно или говорить фразу, несущие угрозу, связанную с едой. Например, излюбленные слова родителей про то, что из-за стола можно выйти только после полностью съеденного блюда, могут спровоцировать ожирение в будущем. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на исследование ученых из Университета Дикина в Австралии.

Они сделали вывод, что угрозы за столом в детском возрасте часто вызывают расстройство пищевого поведения. Это может быть компульсивное переедание, которое потом приводит к ожирению. Или, наоборот, анорексия и булимия.

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«Да, нас расстраивает, когда дети отказываются есть приготовленную для них еду. Мы начинаем беспокоиться, что ребенок голоден, что ему не хватает полезных элементов для роста и развития. Но, несмотря на „благие намерения“, угрозы не помогают детям сформировать здоровое отношение к еде», — заявила преподаватель факультета здоровья и специалист по нутрициологии, одна из авторов исследования доктор Алиса Бернетт.

Чтобы сформировать здоровые привычки, она рекомендовала мамам брать детей за продуктами и готовить вместе. Не заставлять ребенка есть, если он не хочет. Наконец, предлагать сочетания уже известных любимых блюд с новыми компонентами.

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