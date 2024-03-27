27 марта 2024, 13:39
Нутрициолог Барзаева: не существует продуктов питания, которые нельзя употреблять вместе
Раздельное питание — концепция, основанная на совместимости или несовместимости определенных продуктов. Нутрициолог Олеся Барзаева заявила, что на самом деле не существует блюд, которые нельзя употреблять вместе, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, к самым распространенным заблуждениям относятся, например, запреты на сочетание крахмалов с белкам или кислой пищей.
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Ферменты в тонком кишке одновременно расщепляют и белки, и жиры, и углеводы. У организма нет необходимости выбирать, что из этого поставить на первое место, пояснила специалист.
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