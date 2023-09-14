Общество 14 сентября 2023, 11:44 Нутрициолог Анастасия Костомаха порекомендовала не дегустировать только что найденные грибы

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Чтобы не спровоцировать интоксикацию организма, стоит воздержаться от дегустации только что найденных грибов. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщила нутрициолог и сертифицированный травник Анастасия Костомаха.

Она порекомендовала грибникам в мерах предосторожности замочить и проварить грибы, причем несколько раз, даже если они не нуждаются в термической обработке, написали «Дни.ру».

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В случае отравления необходимо немедленно обратиться к врачу, поскольку справиться самостоятельно, скорее всего, не получится, добавила нутрициолог.