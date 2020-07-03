Нурмагомедова могут похоронить в родном селе ночью
Об этом РИА «Новости» рассказал глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов.
Насколько нам известно, он умер от осложнений, вызванных COVID-19. Хоронить будут в селе Кировауле в Кизилюртовском районеАнваргаджи Вечедов.
Собеседник рассказал, что похороны планируют провести уже сегодня ночью, потому что у мусульман обычаи погребения отличаются от христианских. У них принято хоронить умерших как можно быстрее.
При этом Вечедов подчеркнул, что сам собирается прийти проститься с Абдулманапом Нурмагомедовым. Там же будет и много людей не только из его родного села Сильди, но и со всего Цумадинского района Дагестана. Собеседник подчеркнул, что смерть отца Хабиба Нурмагомедова — большое горе для всей республики.
Ранее стало известно, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Соболезнования семье погибшего принесли многие знаменитые личности, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также спортсмены, коллеги и друзья.