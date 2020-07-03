Нурмагомедова могут похоронить в родном селе ночью

Отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова могут похоронить ночью с 3 на 4 июля в селе Кироваул — именно там он жил. Ранее знаменитый тренер скончался от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Об этом РИА «Новости» рассказал глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов.

Насколько нам известно, он умер от осложнений, вызванных COVID-19. Хоронить будут в селе Кировауле в Кизилюртовском районе Анваргаджи Вечедов.

Собеседник рассказал, что похороны планируют провести уже сегодня ночью, потому что у мусульман обычаи погребения отличаются от христианских. У них принято хоронить умерших как можно быстрее.

При этом Вечедов подчеркнул, что сам собирается прийти проститься с Абдулманапом Нурмагомедовым. Там же будет и много людей не только из его родного села Сильди, но и со всего Цумадинского района Дагестана. Собеседник подчеркнул, что смерть отца Хабиба Нурмагомедова — большое горе для всей республики.

Ранее стало известно, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Соболезнования семье погибшего принесли многие знаменитые личности, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также спортсмены, коллеги и друзья.