Нурмагомедов высказался о победе над Бузовой в Instagram

Российский боец ММА и действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опередил телеведущую и певицу Ольгу Бузову по числу подписчиков в Instagram. Но он даже и не подозревал, что участвует в борьбе за звание самого популярного россиянина в этой соцсети.

О виртуальной борьбе спортсмен рассказал в рамках форума Synergy Global Forum, сообщило РИА «Новости».

«Я даже этого не знал, что идет соперничество, не соревновался с ней. Но всегда приятно быть первым. Надеюсь, она поймет. Женщины ведь тоже стараются везде быть первыми. Я всегда сам вел Instagram, старался писать без ошибок», — объяснил Нурмагомедов.

Бузова больше не первая. Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram Подробнее

По его словам, он узнал о соперничестве после окончания титульного поединка в легком весе на UFC 242 в Абу-Даби с американцем Дастином Пуарье, написала «Газета.ru».

Ранее Нурмагомедов получил звание самого популярного россиянина среди пользователей Instagram.На него сейчас подписаны 17,3 миллиона человек. До этого такое звание носила Бузова. Сейчас же она отстает от спортсмена со своими 16,3 миллиона подписчиков.

На профессиональном ринге Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях.