Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Университет «Синергия» планируют открыть сеть школ единоборств по всей России. Все подробности — в материале «360».

В декабре прошлого года в Дагестане они вместе — звездный тренер и его непобедимый сын — открывали первую школу единоборств. Ее назвали в честь Абдулманапа Нурмагомедова. В июле человека, который воспитал 18 чемпионов мира, забрала пандемия.

После ухода Абдулманапа продолжает жить его наследие. Сейчас Хабиб Нурмагомедов не просто продолжает дело отца. Вместе с Университетом «Синергия» чемпион UFC собирается открыть школы единоборств абсолютно во всех регионах России.

Реализация совместного проекта с Хабибом Нурмагомедовым — логичное продолжение работы Университета „Синергия“ по направлениям продвижения и популяризации спорта и здорового образа жизни. Нам всем известно, что отец Хабиба, Абдулманап Магомедович, внес огромный, неоценимый вклад в развитие спорта в целом и ММА в частности Вадим Лобов президент Корпорации «Синергия».

По словам Вадима Лобова, задача проекта — дать лучшие и уникальные методики, которые создал Абдулманап, чтобы создать новое поколение чемпионов.

Школы имени Абдулманапа Нурмагомедова по всей стране будут открывать на основе франшизы. Площадь залов — от трехсот квадратных метров, чтобы они вместили минимум по сто учеников. Обучение тренеров в регионах будут курировать бойцы махачкалинской школы — той самой, основы которой заложил легендарный тренер.

Успешный опыт запуска первой школы, открытой в конце прошлого года, привел к идее масштабировать проект, сделать его всероссийским, а впоследствии и международным. IT-решения, созданные Университетом «Синергия», позволят контролировать уровень компетенции тренеров и качество занятий в каждой из школ сети, эффективно готовить молодых спортсменов к будущим победам Петр Зайченко вице-президент Корпорации «Синергия».

Боевое самбо, вольная борьба, грэпплинг, ММА, тайский бокс — скоро эталонную методику этих боевых искусств начнут осваивать тысячи юных спортсменов. Главному хранителю и продолжателю великого наследия предстоит одно из сложнейших испытаний — впервые после смерти отца вернуться в октагон и отстоять титул абсолютного чемпиона.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гетджи на «Бойцовском острове» в Абу-Даби случится уже в ночь с 24 на 25 октября.