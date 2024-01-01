Общество 01 января 2024, 09:31 Нумеролог заглянула в будущее Пугачевой и Моргенштерна Нумеролог Егиазарова: Пугачева продолжит приезжать в Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Алла Пугачева продолжит приезжать в Россию, однако ее триумфального возвращения в ближайшее время ждать не стоит. Таким прогнозом с изданием StarHit поделилась нумеролог Кристина Егиазарова.

«В Россию она продолжит регулярного приезжать, но яркого возвращения ждать не стоит. У Аллы Борисовны очень выраженный аркан, это настоящая энергия львицы. Такие женщины просто так не пропадут, им все прощается», — сказала она.

Реклама

Егиазарова отметила, что не стоит также ждать возвращения рэпера Моргенштерна*.

«Но в скором времени россияне еще вспомнят это имя. На 2024 год у него стоит аркан славы, этот человек в нашей стране еще прогремит», — добавила Егиазарова.

Ранее стало известно, что Пугачева на протяжении долгого времени страдает от подагры.

*Алишер Моргенштерн включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.