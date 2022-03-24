Нумеролог Вадим Безделев рассказал о тесте, который поможет выбрать подходящее хобби

Хобби и увлечения очень помогают отвлечься от стресса и тревоги в трудные времена. Нумеролог Вадим Безделев в разговоре с ИА Nation News предложил тест, который поможет выбрать подходящее хобби.

Если вы не можете найти занятие, которое вас по-настоящему бы радовало и помогало «отвести душу», можно попробовать определить его с помощью нумерологии.

Первым шагом вычислить сумму всех цифр, составляющих дату рождения. К получившемуся однозначному числу нужно прибавить значение, которое соответствует первой букве имени. Определить его можно так — единица означает букву «А», двойка — «Б», тройка — «В», и так до девяти. С «И» отсчет начинается заново.

Получившееся число — это ваш результат. Единица характерна для людей, которые любят часто находиться в компании и проводить с друзьями все свободное время. Двойка обычно выпадает тем, кому от стресса помогают физические нагрузки. Тройкам необходимо «духовное» хобби, которое поможет человеку найти гармонию с самим собой — например, йога. Цифра четыре выпадает людям, предпочитающим интеллектуальный отдых. Пятерка получается у тех, кому может понравиться рисование. Для шестерки лучшим хобби является коллекционирование, для семерки — игры с животными, для восьмерки —кулинария. Люди с цифрой девять же подойдет оригинальное и необычное хобби, которое может удивить других.