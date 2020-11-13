Нумеролог: в пятницу 13-е лучше не рисковать

Он уточнил, что в этот день лучше всего не делать ничего сложного и рискованного. Также Богданов добавил, что для некоторых знаков зодиака этот день будет удачным.

«Считается очень негативным днем, особенно для Скорпионов и Овнов, зато несет удачу Водолеям и Козерогам», — рассказал он.

Богданов пояснил, что мужчинам в этот день не стоит принимать решений по финансам, а женщинам — на тему здоровья и личной жизни.

«Лучше всего это время провести с семьей, отказаться от рисков, экстремальных видов спорта. Можно прогуляться и тому подобное», — заключил Богданов.

Ранее священник, бакалавр богословия Денис Батарчук объяснил отношение Русской православной церкви (РПЦ) к пятнице 13-го числа.

По его словам, священники никогда не выделяли такую дату как особенную. Суеверия о пробуждении темных сил в этот день имеют западные корни. По его словам, в православной культуре есть споры о темных силах, однако эта тема относится к фольклору, а не священному писанию и приданию.