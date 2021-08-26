Нумеролог рассказал об отличительных чертах Дональда Трампа

Нумеролог Элена Гамаюн рассказала об особенностях бывшего президента США Дональда Трампа, исходя из его психоматрицы. По ее мнению, Трамп — противоречивый человек. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

«Восьмерка — это карма человека, который стремится оказаться на государственной службе, руководить; карма воителя, управителя, главы государства. Это создает противоречие между визитной карточкой и точкой души экс-президента США», — заявила она.

Гамаюн считает, что Трампу хочется быть более спокойным и уравновешенным, но у него «жесткая энергетика». По ее мнению, он способен на агрессивные действия, но у него есть и потребность в «мягких переживаниях».

Также специалист добавила, что у Трампа якобы есть качество, которого не хватает нынешнему лидеру США Джо Байдену. А именно, желание сделать лучше своею страну.

«Но число идет рядом с символом разрушения — если он хочет что-то улучшить, то обязательно что-то разрушит», — думает Гамаюн.

Также она добавила, что политической карьере Трампа мешает нестабильности психики.