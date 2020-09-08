Нумеролог рассказал о традициях в день Натальи Овсяницы

Во вторник, 8 сентября, по народному календарю будет отмечаться день Натальи Овсяницы. В этот день православная церковь почитает святых мучеников Адриана и Наталию. Наши предки в этот день собирали урожай, молились о счастье и благополучии.

Богданов рассказал о всех важных традициях, которые необходимо соблюдать в этот праздник. Он назвал ритуалы, которые действуют до сих пор. 8 числа очень хорошо заключать браки, считает хиромант.

«8 сентября лучше всего праздновать свадьбы. Заключенные в этот день браки существуют долго, семья живет зажиточно. Наталья является покровителем семейной жизни», — пояснил целитель.

Он также отметил, что, если пара не планирует вступать в брак или просто давно живет вместе, нужно сделать блюдо из овса на обед или ужин. Это поспособствует плодородию и безбедной зиме.

«Понятно, что мы уже ушли далеко в 21 век. Но все эти традиции по-прежнему работают, и если их строго соблюдать, то можно жить в гармонии с собой и природой», — заявил Богданов.