Нумеролог предложил побездельничать и предсказал удачу в 2020 году

Ретроградный Меркурий властвует над нами последние дни. В 2020 году можно ожидать периода хороших перемен и удачи. Об этом рассказала «360» ведический астролог, нумеролог Алла Новокрещенова.

Начиная с 5 ноября постепенно вступает в свои права Юпитер — сильная и доминантная планета. Ретроградный Меркурий, отвечающий за удачу и успех в делах, заканчивает при этом свое влияние на происходящее. Осталось ему буквально пару недель. В это время лучше побездельничать и не предпринимать ничего нового. А вот начиная с 20 ноября можно планировать смену работы, переезды и многое другое, что связано с кардинальными переменами в жизни, считает нумеролог.

«Влияние Юпитера растянется на целый год, и он, в принципе, приносит благоприятную жизнь в событиях всех людей. Такое бывает просто один раз в 12 лет. Поэтому, в принципе, если начинать — можно с ноября, но после 20, потому что сейчас у нас еще идет ретро-Меркурий и сделки не увенчаются успехом», — подчеркнула звездочет.

Ближайший год властвования Юпитера поможет во многих делах. Благосклонен он будет к тем, кто собрался вступить в брак. Но здесь тоже важно выбрать правильные даты, чтобы семейная жизнь была безоблачной, а брак — крепким.

Нумеролог рассказал, какой день в 2020 году станет самым удачным Подробнее

«Самыми неудачными будут апрель, май и июнь с финансовой точки зрения, даже возможен финансово-экономический кризис. Все остальные месяцы, в принципе, терпимы. Самые удачные дни для брака — это всегда пятница и четверг. Суббота категорически запрещена, это 100% к разводу. Четверг и пятница — идеальные дни для регистрации брака. По числам не могу назвать, там очень факторов много, даты рассчитываем индивидуально», — добавила эксперт.

По ее словам, сейчас наступил тот самый период, когда можно доделать старые дела, пересмотреть еще раз свою жизнь, построить планы на будущее и наметить способы реализации задуманного. Ведь старые и незаконченные дела отбирают у нас энергию, особенно этим отличаются невыполненные обещания. А вот после 20 ноября жизнь обязательно заиграет новыми красками и ко всем нам придет удача — даже к тем, кто ее не ждет.