Нумеролог Новокрещева рассказала, какие даты в июле не стоит выбирать для свадьбы

Профессиональный нумеролог Анна Новокрещева заявила, что самыми неудачными днями для свадьбы в июле являются 8, 19 и 28 числа. По ее словам, сочетание этих цифр символизирует ссоры, конфликты, ревность и непродолжительность отношений, передала «Вечерняя Москва».

«8 июля — это время Луны в Скорпионе. Если заключить союз в этот день, вы будете друг друга всю жизнь ревновать, даже если между вами тесная любовная связь и нет особо поводов для ревности. При этом 8 июля больше подходит для зачатия ребенка», — сообщила нумеролог.

Новокрещева отметила, что 19 июля Овен вступает в свои права и провоцирует ссоры, конфликты и выяснения отношений, написали «Невские новости».

Сочетание цифр 2 и 8, то есть 28 июля несет в себе деструктивную энергию. Если заключить брак в этот день, он может стать совсем непродолжительным.

Наиболее подходящими для свадьбы являются следующие дни: 1, 3, 10, 11, 12, 29 и 30 июля.