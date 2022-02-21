Нумеролог Класин назвал дату 22.02.2022 «разорванным днем»

Нумеролог Вячеслав Класин объяснил, почему красивая дата 22.02.2022 не подходит для бракосочетания. Специалист считает, что это «разорванный день», заполнить который будет не так просто, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, дату необходимо выбирать не «по обертке», а по ощущениям.

«Вселенная нам самим предоставляет выбор, как заполнить эти „пустые ячейки“, лучше наполнить их осознанием. Люди часто выбирают себе дату свадьбы „по обертке“. Это все равно что мужчина будет выбирать женщину по типу стрижки или по цвету волос. Дата — это только внешняя обертка, а надо научиться выбирать ее так, чтобы она подходила обоим и давала то, чего не хватает людям», — сообщил специалист.

Он отметил, что дата свадьбы должна быть единственной, поэтому ее лучше всего подбирать вместе с нумерологом или цифровым психологом.

Во вторник, 22 февраля, можно зажечь свечу и загадать желание, которое при правильном настрое обязательно сбудется, считают астрологи.