Общество 05 февраля 2024, 11:55 Нумеролог Алешина: февраль идеально подойдет для постановки целей на месяц или на год

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Февраль — отличный месяц для расстановки приоритетов и определения целей на ближайший месяц или даже на год. Об этом сообщила нумеролог Ольга Алешина сайту The Voice.

По словам эксперта, первую неделю февраля можно посвятить мозговому штурму и расписать все желания. Затем нужно выбрать определенное время, когда получится реализовать все задуманное. В третью неделю февраля очень важно совершить первые шаги, сообщило Utro.ru.

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Последняя неделя месяца будет наполнена сильными энергиями, в этот период следует максимально вложить все свои силы, отметила Алешина.