Общество 11 апреля 2023, 19:58 Нулевое место работы предложили вносить в трудовые книжки в России Вице-спикер ГД Чернышов: внесение нулевого места работы в трудовые книжки важно студентам РИА «Новости»

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Сведения о нулевом рабочем месте, под которым понимают прохождение практики или стажировки во время учебы, предложили вносить в трудовые книжки. Такой законопроект отвечает запросу молодежи, пояснил в беседе с РИА «Новости» вице-спикер Госдумы, один из авторов инициативы Борис Чернышов.

Парламентарий обратил внимание, что часто студенты и выпускники сталкиваются с проблемой, когда работодатели отказывают им, потому что у них нет опыта. Но его невозможно получить без первого рабочего места.

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«Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету», — объяснил Чернышов.

Соответствующие изменения предлагают внести в Трудовой кодекс РФ. Документ также содержит разграничение трех понятий — «обязательная стажировка», «практическая подготовка» и «стажировка» — и соотносит их с положениями других законов.