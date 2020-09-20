«Нулей много»: Пашаев признался, что Ефремов ему хорошо заплатил

«Это (сумма гонорара — прим. ред.) — адвокатская тайна, нельзя [ее разглашать]. Нулей много [в сумме]», — заявил Пашаев и подчеркнул, что такой гонорар сложился из-за большого объема работы.

Адвокат пожелал своему бывшему подзащитному здоровья и назвал его достойным, честным и порядочным человеком. Ранее Пашаев уверял, что защищал актера бесплатно.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы отправил Ефремова на восемь лет в колонию общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. Пьяный Ефремов 8 июня за рулем внедорожника врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона погиб от травм в реанимации.

Дело было резонансным. Пашаев во время заседаний делал скандальные заявления и приводил неоднозначных свидетелей. 18 сентября Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания лишил Пашаева адвокатского статуса, пишет агентство НСН. В Минюсте России отметили, что юрист в ходе судебного процесса своими высказываниями нарушил закон об адвокатской деятельности и Кодекс профессиональной этики.

Это решение нисколько не опечалило самого Пашаева. Он заявил в беседе с «360», что ему на год «развязали язык».