«Ну что, сын нищих родителей, капец твоему бате!». Названа прична нападения тверского депутата на салон красоты

Депутат заксобрания Олег Лебедев ворвался в салон, обесточил его и ударил владельца. Причины такого поведения рассказал пострадавший — Акунин Владимир в беседе «360».

Он отметил, что на этапе строительства, депутат убедил его оформить здание в собственность, разделив на доли. 60% помещений принадлежали Акунину, 12% депутату и остальная часть другим двум лицам.

Пару месяцев назад мужчина захотел определить точную площадь своего имущества. Для этого он обратился в суд и попросил выделить 60% его доли в «натуре». Суд назначил экспертизу здания. С владельцем связался эксперт и договорился о встрече. Но он пришел не один, а с депутатом.

«С экспертом договорились заранее о встрече, чтобы я мог показать все помещения для оценки. С ним пришел Лебедев, начал тоже все мерить. Когда он зашел в салон стал кричать. Меня ударил, ударил управляющую — у нее гематома», — сообщил Акунин.

Он рассказал, что они сняли побои и написали заявление в полицию.

Владелец салона подчеркнул, что Лебедев также угрожал его сыну.

«Когда сын спустился с верхнего этажа, услышав крики, Лебедев отвел его за руку и сказал: „Ну что, сын нищих родителей, капец твоему бате!“», — рассказал владелец.

По словам мужчины, он не ожидал такого резонанса. После освещения ситуации в СМИ, приехали из сотрудники полиции и опросили свидетелей произошедшего.

Ранее в Сети появилось видео сотрудницы тверского салона красоты, на котором местный депутат нападает на владельца заведения.