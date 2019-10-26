«Ну что, ребят, почти дома». Бутина дала интервью на борту самолета
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, возвращается на родину. Ее выпустили из международного аэропорта Майами в 18:10 по местному времени, в Москве было 23:10. На борту самолета Бутина дала интервью, сообщил RT. К полудню ее лайнер приземлится в России.
«Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле», — сказала Бутина на борту российского самолета. По словам россиянки, ее злоключения в США дали ей «долгий и болезненный» опыт.
Бутина вылетела из Майами в МосквуПодробнее
Самолет с Бутиной на борту ожидают в столичном аэропорту Шереметьево в субботу, 26 октября. Расчетное время приземления в столичной воздушной гавани — 12:15. Она летит рейсом авиакомпании «Аэрофлот» SU-111 на самолете Airbus 330. После того, как Бутина вернется в Россию, она еще 10 лет не сможет обращаться за разрешением на въезд в США.
Девушку в пути угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс. Во время полета она уже успела пообщаться с российскими СМИ.