НТЭК: скоропалительная подача иска о разливе нефтепродуктов не соответствует целям судопроизводства

12 октября прошло первое судебное заседание по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске.

«Мы полагаем, что подача иска Росприроднадзором так скоропалительно не отвечает задачам судопроизводства и не улучшает и не облегчает нам всем работу», — заявил адвокат «Норильско-Таймырской энергетической компании» Юлий Тай.

Защитник «НТЭК» подчеркнул, что такое скорое рассмотрение дела создает проблемы не только ответчику, но и самому истцу, и работе суда.

«Позиция Росприроднадзора в настоящий момент не на все вопросы имеет объективный ответ», — уточнил Юлий Тай. «Насколько я услышал руководителя Росприроднадзора, их поспешность в подаче иска обусловлена письмом или каким-то требованием, предписанием. Но если бы мы не были в таком цейтноте, а в начале бы разобрались детально, в том числе, между собой, то наверное, могли бы более правильно и плодотворно подискутировать, прийти к каким-то цифрам, вплоть до арифметических. Но все мы живем в реалиях: сейчас мы ответчики, и наша задача – оппонировать и защищать свои интересы. И мы имеем доказательство каждому нашему суждению».

Напомним, 10 сентября к АО «НТЭК» от Росприроднадзора был подан иск о взыскании ущерба окружающей среде на сумму 148 млрд рублей. Позднее компания ответила на иск отзывом, в котором не согласилась с этой цифрой. «НТЭК» и её учредитель, компания «Норникель», считают, что ведомство некорректно применило методику оценки ущерба. Так, Росприроднадзор применил максимальный коэффициент длительности вредного воздействия (5 против справедливого, по мнению ответчика, 1,1), а также спорно подошёл к вопросу объёмов загрязнения водных объектов и почвы. По подсчётам «НТЭК», ущерб экосфере региона составил 21,4 млрд рублей, что в 7 раз меньше озвученной Росприроднадзором суммы. Также компания отметила, что в сумму ущерба необходимо включить затраты на ликвидацию аварии, которые на сегодняшний день составляют около 12 млрд рублей.

«Обычно разногласия в оценках ущерба связаны с правовой неопределенностью», — говорит кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ Дмитрий Хаустов. — «Я уверен, что на этом уровне нужно обязательно корректировать законодательство. Например, есть постановление Конституционного суда по делу „Заполярнефти“. Оно говорит о том, что что если предприятие что-то вложило или своими силами предотвратило развитие аварии — это должно быть учтено, а итоговые суммы ущерба сокращены. Несмотря на то, что тема „Заполярнефти“ касалась лесов, по правовой логике позиция Конституционного суда соответствует и загрязнению других природных объеков. Так что, я думаю, корректировка здесь вполне возможна».

Несмотря на высказанные ответчиком и экспертами сомнения, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая также присутствовала на заседании в Арбитражном суде Красноярского края, причин для уменьшения суммы ущерба не нашла. «Если суд считает, что основания такие есть, он примет соответствующие решения. Я, как представитель истца, как истец, который заявил эти требования, на настоящие момент не обладаю данными, которые позволяют мне пересчитать эту сумму», — отметила Радионова.

Айдын Джабраилов, руководитель практики энергетики и природных ресурсов фирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP объясняет это так: «Каждый здесь выполняет свою функцию. То, что регуляторы стараются увеличить сумму иска, а ответчик отбивается — это типичная ситуация, я не вижу в ней никакого злого умысла. Другое дело, что решения суда предстоит ждать долго. Слушания, апелляции, надзорные инстанции. Суд будет рассматривать все материалы, слушать мнения и так далее. Почти наверняка суд в итоге не подтвердит эти 148 млрд рублей. Если это будет, то это будет сенсация».

Следующее заседание суда пройдет 24 ноября, к этому времени стороны должны подготовить новые документы, в том числе — сведения о страховщике компании «НТЭК», более подробную информацию по определению плодородности почвы и др.