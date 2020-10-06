НТЭК ответила Росприроднадзору на исковое заявление

Компания НТЭК, на территории которой в мае 2020 года произошёл разлив нефтепродуктов, представила в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Енисейского регионального управления Росприроднадзора. Согласно этому иску, Росприроднадзор оценил ущерб природе после аварии в Норильске в размере 147,8 млрд рублей. По оценке НТЭК, общий размер вреда составил 21,4 млрд рублей.

Наиболее принципиальные расхождения в оценке ущерба экологии касаются коэффициента длительности негативного воздействия («Кдл») вредных веществ на водные объекты при непринятии мер по его ликвидации. Росприроднадзор применил коэффициент в максимально возможном размере — 5, тогда как НТЭК называет цифру 1,1. Росприроднадзор обосновал максимальный коэффициент тем, что последствия аварии не были устранены в течение 500 часов, но правоприменительная практика определяет расчёт по времени начала работ по ликвидации аварии, а не по времени их завершения. При этом НТЭК начала устранять последствия аварии незамедлительно, в первый же день.

«Я был 3 июня в Норильске, это был первый день, когда президент объявил ЧС федерального значения», — рассказал Александр Закодырин, заместитель председателя Общественного Совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. — «Сотрудники «Норникеля» точно присутствовали, занимались ликвидацией аварии. Поэтому применение коэффициента 5, с моей точки зрения, не очень корректное. Максимальный коэффициент 5 применяется в тех случаях, когда виновник скрылся и не принимает участие в ликвидации аварии или отрицает своё отношение к аварии. «Норникель» имеет все основания для того, чтобы был пересмотрен этот коэффициент, а это значительно влияет на общую сумму».

Кроме того, Росприроднадзор завершил исследования по подсчёту попавших в воду нефтепродуктов 29 июня, и, по мнению НТЭК, это слишком рано, чтобы делать окончательные выводы. Объем топлива, попавшего в воду, был существенно завышен. По данным искового заявления, он составил 19,1 тыс тонн, а по оценкам НТЭК, основанных на актуальных экспертных данных, в водные объекты попали 14,3 тыс тонн дизельного топлива.

«Касаемо объёма — это вопрос экспертизы, которая назначается в рамках судебного заседания. Думаю, что суд разберется и примет справедливое решение в полном соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметил Александр Закодырин.

НТЭК также считает неверным определение ущерба, нанесенного почве (738,6 млн рублей). По мнению компании, Росприроднадзор в несколько раз завысил площадь загрязненного участка, в расчеты включил показатели не только нефти, но и другие загрязняющие вещества, а также отнёс к плодородным почвам участки, являющиеся промышленными землями, для которых действуют особые условия. Компания оспаривает и ряд других оценок, изложенных в иске.

«Росприроднадзор часто судится с загрязнителями из-за этих цифр», — рассказал Станислав Мещеряков, доктор технических наук, заведующий кафедрой промышленной экологии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. — «Такая ситуация была с Омским нефтеперерабатывающим заводом, и было много споров: в прудах-накопителях воды обнаружили черный осадок, Росприроднадзор посчитал это отходами, «выкатил», кажется, 1,5 млрд за нарушения. Осадок в течение 50 лет там скапливался, и этот ущерб, по-моему, вообще отменили. Пермский перерабатывающий завод тоже вёл споры с Росприроднадзором. Конечно, такие прецеденты были, и после суда цифры могут быть пересмотрены».

«Наверняка Росприроднадзор на всякий случай требует больше, чтобы потом можно было найти баланс», — считает Владимир Маслобоев, доктор технических наук, научный руководитель Института проблем промышленной экологии Севера ФИЦ «Кольский научный центр РАН». — «Наше законодательство немного странное: загрязнитель должен привести нарушенные территории в исходное состояние, то есть если птичка запачкалась в нефти, то её надо отмыть.

По моим представлениям, при определении степени экологического ущерба, мы должны учитывать ещё и способность природы самовосстанавливаться».

НТЭК в своём отзыве на исковое заявление подчеркнула, что не оспаривает причинение вреда окружающей среде в результате инцидента и подтверждает готовность провести все необходимые мероприятия, направленные на устранение последствий аварии. На данный момент «Норникель» добровольно и добросовестно финансирует все необходимые расходы. По предварительным расчётам, общая сумма, уже затраченная на ликвидацию последствий, составляет около 12 млрд рублей. По мнению авторов отзыва, эти затраты должны быть также учтены при определении размера вреда окружающей среде.

«Самое важное, с моей точки зрения, чтобы эти средства, которые будут взысканы с компании, были потрачены целевым образом — чтобы мы добились полной ликвидации аварии и восстановления экосистемы Таймыра», — добавил Александр Закодырин. — «Задача ведь не просто штрафовать, а восстановить экосистему. Нужно понять, сколько это примерно стоит, и решать вопрос, каким образом это устроить — либо сама компания оплатит, либо государство введет специальную федеральную или региональную программу, где будут определены источники финансирования. Эти деньги нужны для этого».

По данным на 28 сентября, в районе ТЭЦ-3 и реки Амбарная собрано более 34 тысяч кубометров водно-топливной смеси, на площадке ТЭЦ отсепарировано почти 5 тысяч. На реке Амбарная установлено 12 рубежей заградительных и 28 рубежей сорбирующих бонов. Использовано около 100 тысяч кг сорбента для очищения почвы. По специальным трубопроводам завершена перекачка жидкости из герметичных резервуаров в специальное хранилище.



